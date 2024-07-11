Про це пишуть у ЗМІ, посилаючись на слова анонімного українського чиновника. Також зустріч хочуть організувати на тлі того, що до влади може повернутися Дональд Трамп.

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Коли може відбутися другий Саміт миру

У ЗМІ пишуть, що на перший Саміт миру прибули представники понад 90 країн, однак Росію не запрошували. Через це представники деяких країн відмовлялися приїжджати у Швейцарію, бо були переконані – Москва повинна брати участь у переговорах. Окрім того, Китай та Бразилія висунули власні пропозиції щодо припинення війни.

Як заявляє український чиновник на правах анонімності, нині Україна намагається організувати другий Саміт миру. Його хочуть провести до виборів США, адже перспектива повернення Дональда Трампа до влади означає, що військова підтримка можу суттєво послабитися.

Деякі західні союзники наголосили, що зустріч має бути ретельно підготовленою, з чіткими цілями й керованими очікуваннями. Разом з тим, деякі чиновники сумніваються, що буде можливість провести саміт за участю України та Росії.

Водночас у ЗМІ нагадали, що під час нещодавнього виступу Володимир Зеленський закликав США допомогти в організації другого Саміту миру. Президент України наголошував, що ця зустріч повинна бути "потужнішою та справді вирішальною".