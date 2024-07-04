Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю для Bloomberg, передає 24 Канал. Він зауважив, що не виключає такої можливості.

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"Путін боїться виїжджати із Росії"

Володимир Зеленський розповів, що до другого Саміту миру буде складений план з усіма пунктами, як Україна бачить закінчення війни.

Якщо наступний Саміт миру буде йти за тим планом, який ми передбачаємо.., і на нашому боці буде більшість світу – ми працюємо саме в такому напрямку, – ми організуємо другий Саміт миру і там повинні бути представники Росії,

– сказав Зеленський.

Хто ж це буде, за словами президента, буде зрозуміло потім. Втім, все таки у нього є сумніви щодо участі самого Путіна.

Я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. А є можливість, щоб був хтось замість Путіна? Розглядається такий варіант, що замість Путіна буде хтось в Росії? Ніхто,

– додав Володимир Зеленський.

До слова, в інтерв'ю для Bloomberg він також заявив, що можна примусити Росію закінчити війну уже в цьому році.