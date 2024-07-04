Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Bloomberg, передає 24 Канал.

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Президент зазначив, що якщо люди в США будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, й не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент США не зможе докорінно змінити ставлення до України. Отже, не зможе зменшити допомогу.

Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо. Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер,

– підкреслив президент.