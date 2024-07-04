Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що Україна хотіла б отримати щось схоже на запрошення до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу. Нагадаємо, що він розпочнеться вже 9 липня та триватиме три дні.

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Україна хоче отримати запрошення до НАТО

Український президент розповів, що на саміті Північноатлантичного альянсу він просуватиме передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.

За його словами, наша держава також хоче отримати запрошення вступити до НАТО. Втім, як пояснив Володимир Зеленський, наразі зрозуміло, що цього поки не станеться.

Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів,

– наголосив він.

До слова, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що зараз в Збройних Силах України краща ситуація з живою силою, ніж кілька місяців тому. Однак новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.

Хоча президент України високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 мільярда доларів, схвалений Конгресом США цьогоріч, він зауважив, що доставлення обладнання на фронт займає занадто багато часу.