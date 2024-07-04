Керівник Центру громадської думки "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що наразі є серйозний виклик на фронті. Він стосується зміни технологій, способів ведення війни. Українські фахівці вже заговорили про створення безпілотних апаратів, якими можна керувати за допомогою штучного інтелекту.

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Росії потрібна пауза у війні

На думку Клочка, Росія сьогодні має проблеми із забезпеченням броньованої техніки та мобілізаційного ресурсу. Адже у війні проти України російська армія втрачає щодня орієнтовно 1000 людей особового складу.

"Для України згода на таку перерву виглядатиме непривабливою історією, вона містить багато ризиків, потрібна гарантія від цієї паузи. Путінський режим прагне зберегтися, отримати більший доступ до зовнішніх благ, часткове зняття санкцій, зменшення інтенсивності на полі бою. Росія хоче накопичити ресурс", – розповів Клочок.

Тривають кулуарні перемовини щодо мирного плану

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що в нинішніх реаліях може виникнути ситуація, коли сторони, які воюють, а також Захід, будуть зацікавлені у тому, щоб саміт миру був проведений за участю Росії, проте важливо, на яких саме умовах.

Не випадково Зеленський говорить про підготовку плану, який буде передано Росії й погоджено з Заходом. Зараз відбуваються кулуарні перемовини про те, яким цей план може бути. Його не на саміті обговорюватимуть, там він буде формалізований. Очевидно, що прямих договорів з Росією підписувати Україна не буде,

– зазначив Клочок.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquire. Він назвав декілька кроків, які Україна має зробити у 2024 році, щоб пришвидшити закінчення війни. Зокрема, провести другий саміт миру та підготувати мирний план. Цей документ, на його думку, має бути розроблений спільно з іншими країнами світу та представлений Росії.