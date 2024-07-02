Про це український гарант розповів у традиційному вечірньому зверненні, інформує 24 Канал.

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Умєрову доручили дізнатися, коли Україна отримає додаткові системи ППО Patriot

Президент України доручив очільнику оборонного відомства дізнатися дати, коли наша країна отримає додаткові системи Patriot. Він зазначив, що Рустем Умєров наразі перебуває в Сполучених Штатах з візитом.

Доручив міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи Patriot, про які у нас домовленість із партнерами,

– сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Основне зі звернення президента 2 липня