Руководитель Центра общественного мнения "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что сейчас есть серьезный вызов на фронте. Он касается изменения технологий, способов ведения войны. Украинские специалисты уже заговорили о создании беспилотных аппаратов, которыми можно управлять с помощью искусственного интеллекта.

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России нужна пауза в войне

Клочок уверен, что Россия сегодня имеет проблемы с обеспечением бронированной техники и мобилизационного ресурса. Ведь в войне против Украины российская армия теряет ежедневно ориентировочно 1000 человек личного состава.

"Для Украины согласие на такой перерыв будет выглядеть непривлекательной историей, она содержит много рисков, нужна гарантия от этой паузы. Путинский режим стремится сохраниться, получить больший доступ к внешним благам, частичное снятие санкций, уменьшение интенсивности на поле боя. Россия хочет накопить ресурс", – рассказал Клочок.

Продолжаются кулуарные переговоры по мирному плану

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что в нынешних реалиях может возникнуть ситуация, когда стороны, которые воюют, а также Запад, будут заинтересованы в том, чтобы саммит мира был проведен с участием России, однако важно, на каких именно условиях.

Не случайно Зеленский говорит о подготовке плана, который будет передан России и согласован с Западом. Сейчас происходят кулуарные переговоры о том, каким этот план может быть. Его не на саммите будут обсуждать, там он будет формализован. Очевидно, что прямых договоров с Россией подписывать Украина не будет,

– отметил Клочок.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Philadelphia Inquire. Он назвал несколько шагов, которые Украина должна сделать в 2024 году, чтобы ускорить окончание войны. В частности, провести второй саммит мира и подготовить мирный план. Этот документ, по его мнению, должен быть разработан совместно с другими странами мира и представлен России.