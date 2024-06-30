Президент Украины пообщался с колумнисткой американского издания The Philadelphia Inquire. Главу государства спросили, сколько еще продлится война.

Смотрите также Украинские пилоты на старом самолете Як-52 из дробовика уничтожают российские дроны, – Forbes

Планы на 2024 год

Владимир Зеленский отметил, что война все равно закончится. Сейчас Украина уже сделала первый шаг с саммитом мира. Политик заверил, что Киев подготовит документ по мирному плану.

Мы попробуем сделать все, чтобы этот документ попал на стол к представителям России, и чтобы различные мощные страны попытались справедливо закончить эту войну, безусловно, в различных форматах и диалогах,

– сказал украинский лидер.

Глава государства добавил, что полностью война для каждого не закончится – оно так быстро не делается. "Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а в том или ином формате диалога", – добавил Зеленский.

Также он не стал называть время, сколько еще, по его мнению, продлится эта война. В то же время заверил, что знает, что мы должны сделать в этом году.

Мы должны сделать документ, мы должны сделать все, чтобы провести второй саммит в этом году. Мы должны выстоять. И должны максимально ослабить врага, чтобы к моменту переговоров он не был на той же волне, сверху,

– заявил президент.

Кроме того, в этом интервью Зеленский поделился, как можно преодолеть преимущество России в количестве людей и техники.