Соответствующая видео запись появилась в субботу, 29 июня. На ней можно увидеть, как пассажир из кабины самолета целится в беспилотник из дробовика.

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Это – недорогой способ сбивать российские дроны

На видео также видно, что учебный самолет Як-52 в момент сбивания находился от беспилотника ZALA в нескольких метрах.

"На видеозаписи с российского беспилотного летательного аппарата, распространенном в интернете в субботу, изображено, как два украинских летчика из открытой кабины своего учебного самолета Як-52, построенного в 1970-х годах, сбивают свою последнюю цель – сам беспилотник... Похоже, что пассажир Як-52, который сидит на заднем сиденье и, как сообщалось, вооружен дробовиком, который уничтожает беспилотники, целится в дрон", – написали в Forbes.

В общем таким способом ВСУ уничтожили не менее 6 беспилотников Orlan и 2 ZALA. В издании также дали, что россияне уже успели пожаловаться на то, что экипаж Як-52 стреляет по их БПЛА, "как в тире".

Такая тактика несколько схожа с той, что применяли во время Первой мировой войны. Ее, по предположениям аналитиков, в Воздушных силах начали использовать на фоне задержки западной военной помощи. В то же время Forbes говорит, что это недорогой способ сбивать российские дроны далеко от линии фронта.

В то время, когда украинские ВВС пытаются сохранить свои самые дорогие ракеты класса "земля-воздух" для самых опасных российских целей – баллистических и крылатых ракет, а также пилотируемых истребителей-бомбардировщиков, наносящих мощные бомбовые удары, – парень с ружьем на медленном винтовом самолете – недорогой способ сбивать российские беспилотники далеко от линии фронта,

– пишет Forbes.

Впрочем, и пилот Як-52, и стрелок на заднем сиденье должны иметь значительный опыт и терпение, чтобы точно отстрелять по беспилотнику.

Добавим, что военный эксперт Роман Свитан заметил, что скорость полета беспилотника составляет примерно 150 километров, а самолета Як-52 – 250 километров. По его словам, именно на такой скорости реально сбивать дроны, но только те, которые не маневрируют.

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