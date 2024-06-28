Такое мнение 24 Каналу высказал летчик-инструктор, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что сбивать можно только дроны, которые не маневрируют. Альтернативой такого самолета есть бразильские штурмовики, которые помогли сбивать российские цели.

Смотрите также Какие боевые задачи должна выполнять авиация: 3 возможных варианта

Эффективность самолета Як-52

По словам Свитана, именно таким методом нужно сбивать дроны. Скорость полета дрона составляет примерно 150 километров, в то время, как самолета Як-52 – 250 километров. Именно на такой скорости реально сбивать беспилотники, однако те, которые не маневрируют.

Это хорошая цель даже для нештатного боевого применения. Поскольку на Як-52 нет пулеметов, то летчик работает с личным оружием,

– отметил летчик-инструктор.

Это является достаточно хорошим, дешевым и действенным методом для сбивания российских БПЛА.

Альтернативные самолеты

Свитан рассказал, что для подобных операций можно применять штурмовик EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы. Таких самолетов в мире есть много, их изготавливают уже даже в американцы. Это недорогой в обслуживании штурмовик.

Однако он имеет два пулемета. Пулемет – дешевое средство поражения в воздухе. То есть две штуки тоже могут работать по российским беспилотникам. Кроме этого, скорость у него вдвое больше, чем у Як-52,

– отметил летчик-инструктор.