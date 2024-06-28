Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що збивати можна лише дрони, які не маневрують. Альтернативою такого літака є бразильські штурмовики, які допомогли збивати російські цілі.

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Ефективність літака Як-52

За словами Світана, саме таким методом потрібно збивати дрони. Швидкість польоту дрона становить приблизно 150 кілометрів, в той час, як літака Як-52 – 250 кілометрів. Саме на такій швидкості реально збивати безпілотники, однак ті, які не маневрують.

Це хороша ціль навіть для нештатного бойового застосування. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, то льотчик працює з особистою зброєю,

– зазначив льотчик-інструктор.

Це є досить хорошим, дешевим та дієвим методом для збиття російських БПЛА.

Альтернативні літаки

Світан розповів, що для подібних операцій також можна застосовувати штурмовик EMB-314 Super Tucano бразильської фірми. Таких літаків у світі є багато, їх виготовляють вже навіть в американці. Це недорогий в обслуговуванні штурмовик.

Однак він має два кулемети. Кулемет – дешевий засіб ураження в повітрі. Тобто дві штуки теж можуть працювати по російських безпілотниках. Крім цього, швидкість у нього вдвічі більша, ніж у Як-52,

– зазначив льотчик-інструктор.