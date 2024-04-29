После завершения фазы маневренной войны, боевые действия в Украине все больше стали напоминать Первую мировую – на фронте появились многокилометровые траншеи и вернулась воспетая Юнгером и проклятая Ремарком "окопная война", россияне начали применять газовые атаки, чем нарушили Гаагские конвенции.

Также они уже традиционно для себя нарушают Женевскую конвенцию 1864 года о раненых на поле боя и статуса врачей и медсестер. При этом российским "мобикам" Шойгу выдает "трехлинейки" и сухпайки времен Брусилова, украинцы используют пулеметы "Максим". В то же время танки не стали Х-фактором, как было во времена Роммеля и Гудериана, а вернулись к статусу эффектного, однако не слишком эффективного оружия.

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Пулеметный огонь по беспилотникам с хвостовой части экономит ценные ракеты ПВО

Весной 2024 года подобных аллюзий стало еще больше, когда россияне усовершенствовали "мангалы" на своих танках до того, что они стали напоминать немецкие Sturmpanzerwagen A7V 1917 года выпуска, зато украинцы начали применять самолеты с пропеллерами и с пулеметчиком на борту, но не для легендарных "догфайтов" Первой мировой, а для охоты за российскими дронами.

На интересную параллель обратил внимание также журналист издания Forbes Дэвид Экс, а сама "реконструкция" состоялась в минувшие выходные в небе над Одесской областью.



Первые воздушные бои во время Первой мировой войны были медленными, почти комичными. В первые годы войны на винтовых самолетах-наблюдателях не было пулеметов, стрелявших вперед. Поэтому пилоты – или чаще наблюдатели на вторых сиденьях – целились из пистолетов либо винтовок во вражеские самолеты.

Спустя более века воздушные наблюдатели все еще ведут огонь из стрелкового оружия с задних сидений винтовых самолетов. На прошлой неделе наводчик учебно-тренировочного самолета Як-52 1970-х годов выпуска, принадлежащий украинскому волонтерскому аэроклубу, обстрелял российский беспилотник "Орлан" на юге Украины и, как сообщается, сбил беспилотник стоимостью 100 000 долларов США, – пишет Дэвид Экс, и отмечает, что это в целом не первая аналогия с Первой мировой.

Як-52 кружит над дроном, который спускается на парашюте: смотрите видео

Еще одно видео, на котором слышно, как из самолета ведется огонь:

Сбивание беспилотника было зафиксировано на видео, снятых с земли, а также изнутри двухместного самолета Як-52. На этих кадрах 1,5-тонный (на самом деле даже меньше – 24 Канал) учебно-тренировочный самолет, скорость которого чуть превышает 100 миль в час, кружит вокруг 33-килограммового "Орлана". Слышны выстрелы. Казалось бы, поврежденный беспилотник опускается на парашюте, который автоматически раскрывается.

Экс отмечает, что медленно летающие самолеты с пулеметчиками являются очевидным выбором для борьбы с медленно летающими беспилотниками, не тратя при этом много денег. В то же время опыт украинцев не уникален.

30 лет назад к этому пришли сербы во время войны в Боснии в начале 1990-х годов.

Одна из инновационных сербских тактик борьбы с БПЛА заключалась в том, что военный вертолет Ми-8 поднимался в воздух рядом с БПЛА "Гантер" (армии США), а затем пулеметчик на борту сбивал БПЛА из своего 7,62-миллиметрового пулемета,

– писал в 2000 году в своей диссертации Джей-Ди Диксон, тогдашний подполковник ВМС США.

Эта тактика используется также и на другом конце планеты – недавно экипаж французского вертолета сбил беспилотник йеменских хуситов над Красным морем.

"Пулеметный огонь по беспилотникам из хвостовой части вертолета или самолета экономит ценные ракеты ПВО", – отмечает Экс.

Тратить много тысяч (если не миллионов) долларов на каждую ракету, чтобы уничтожить недорогой БПЛА, является экономически проигрышным делом,

– подтверждает его слова Пол Максвелл, заместитель директора Армейского киберинститута при Военной академии США в Нью-Йорке.

То что актуально для богатой Франции, также важно и для Украины, которая оказалась в чрезвычайно трудном финансовом положении, к тому же столкнулась с ощутимой нехваткой средств ПВО.

Для украинцев особенно важно сохранить свои лучшие средства противовоздушной обороны, поскольку война продолжается уже третий год. Украина все еще получает большинство своих ракет от иностранных союзников, и полугодовой перерыв в поставках из Соединенных Штатов – результат того, что дружественные к России республиканцы в Конгрессе США не спешат с принятием законодательства о помощи, – означает, что запасы ракет сейчас крайне низкие.

Но дешевая тактика борьбы с беспилотниками не обязательно проста. Вспомним один из первых воздушных боев над линией фронта в Европе во время Первой мировой войны: "Мы встретили немецкий самолет примерно на той же высоте, на которой были и мы, и примерно на той же скорости, так что мы не могли приблизиться ближе чем на 600 ярдов, – вспоминал наблюдатель Королевского летного корпуса Арчибальд Джеймс. – Я установил прицел на табельной винтовке на 600 ярдов и сделал шесть прицельных выстрелов, и был расстроен тем, что, очевидно, совсем не попал в него", – сказал он. "Я не сомневаюсь, что был за много миль от него. Мы тогда даже не представляли, на какое близкое расстояние нужно стрелять, чтобы иметь хоть какой-то эффект".

Экс резюмирует свой материал тезисом, что снайперская стрельба по беспилотнику с задней части самолета требует от пилота подлететь очень близко, а от стрелка – тщательного прицеливания. Как видим, украинцы имеют в этом деле успехи и могут сбивать российские "Орланы".

Что известно о российских "Орланах" и как они вредят ВСУ

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" – довольно примитивный и буквально сделан из всего, что попадет под руку, хотя и не без иностранных "подсанкционных деталей".



Начинка БПЛА Орлан / Инфографика ClashReport

Этот БПЛА у россиян выполняет функции разведчика и может залетать за линию фронта на десятки километров (иногда даже на 100 километров) на довольно значительной высоте в 3 – 5 километров.

Системы ПВО часто его не видят, также для уничтожения "Орланов" у Сил обороны нет средств – так, говорится даже о "банальных" американских "Стингерах". Зато вреда от "Орланов" очень много – они ведут аэроразведку и наводят на украинскую технику российские ракеты, артиллерию и другие дроны.



БПЛА Орлан / Фото росСМИ

Также "Орланы" и их коллеги – БПЛА ZALA и SuperCam (после эпической опечатки пресс-офицеров Воздушных сил народное название этого дрона – "Суперкам") осуществляют фото- и видеосъемку атак и обстрелов. В частности, ними были зафиксированы поражения украинских систем HIMARS, PATRIOT, боевых самолетов и вертолетов.

Сначала военные и эксперты смеялись с примитивных дронов россиян, однако довольно быстро осознали их опасность. Сейчас борьба с "Орланами" и его аналогами – это борьба за то, чтобы лишить россиян "глаз" на фронте. И теперь для этого применяют Як-52.

Как старые советские Як-52 выполняют боевые задачи

Старый, еще советский самолет, разработанный в 1970-х, – это медленная одномоторная машина с пропеллером. Он массовый и популярный как в России, так и в Украине, потому что как правило пилоты начинают учиться именно на этих машинах. Ведь это спортивный самолет, именно таким он задумывался. На нем нет никакого вооружения и прицела, но в условиях нехватки зенитных средств и самолетов-перехватчиков ветерана авиации переделали для выполнения боевых задач.



Украинский Як-52 на задании

Як-52 – основные характеристики

начало серийного производства – 1979 год,

разработчик – ГКБ имени Яковлева,

длина – 7,7 метра,

размах крыла – 9,5 метра,

максимально допустимая скорость – 470 километров в час (для сравнения: скорость фронтового бомбардировщика Су-24 – 2 500 километров в час)

дальность полета – 500 километров,

практический потолок – 6 000 метров,

продолжительность полета – 2,5 часа,

максимальная взлетная масса – 1 315 килограммов.



Российский Як-53 / Фото WIKIMEDIA COMMONS

Можно ли масштабировать успех Як-52

Похоже, что да. Этих самолетов довольно много и их несложно обслуживать и адаптировать для охоты на российские дроны.

Таким образом, вполне реальным является вариант создания эскадрильи Як-52 или других малых самолетов для охоты за российскими БПЛА, не только "Орланами", но и "Шахедами". Однако возникает проблема определения "свой – чужой", ведь операторы на земле могут спутать самолет и дрон, особенно в условиях, когда "Шахеды" идут "табуном". В то же время охота за разведывательным "Орланом", что является одинокой целью, – вполне реальная и перспективная задача.

Конечно, куда лучше все это сбивать ракетами либо вообще "Байрактар" или F-16. Однако такую тактику себе могут позволить только очень богатые армии, мы же должны экономить и искать варианты. Если в этом помогает опыт даже не дедов, а прапрадедов, а война давно превратилась в киберпанк, то так тому и быть.