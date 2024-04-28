Напомним, что в субботу, 27 апреля, поршневая авиация действительно вступила в бой в воздухе против российских угроз. Тогда же над Одесщиной именно с самолета Як-52 удалось сбить российский дрон "Орлан-10", который вел разведку над городом.

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Самолет Як-52 сбил вражеский дрон над Одесской областью

В сети опубликовали видео из кабины пилота учебно-тренировочного самолета Як-52 во время поражения вражеского беспилотника в небе над Одесской областью.

Известно, что российский беспилотник "Орлан-10" был сбит экипажем "Гражданского воздушного патруля", общественной организации, к которой относятся, в основном, любители авиации разных профессий и владельцы самолетов.

Указывается, что дрон сбили стрелковым оружием.

Видео из кабины самолета Як-52 во время поражения российского беспилотника над Одесской областью: смотрите видео

Идея сбивать беспилотники самолетами типа Як-52

Спикер УГА Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что идея сбивать дроны самолетами типа Як-52 появилась еще в прошлом году.

Я могу сказать так: такая идея появилась еще в прошлом году. Об этом долго говорили, и мы видим, что реализация действительно состоялась. Я вам скажу, что это поразило, конечно, жителей южных территорий нашего государства, в частности, одесситов,

– сказал военный.

По словам Братчука, эта идея, возникшая в прошлом году, оказалась очень перспективной.

"Надеюсь, что это будет не просто ноухау, это, возможно, именно для уничтожения беспилотников будет на сегодняшний день правильным решением, которое является практически реализованным", – добавил спикер.

Он добавил, что неизвестно будут ли таким образом и дальше сбивать вражеские дроны. Однако этот проект реализовал себя.

Братчук отметил, что сбивание дронов самолетами прошлого века поможет удешевить поражение враждебных БПЛА.

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В Воздушных силах рассказали, что всего во время атаки 27 апреля враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область), что в России);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Украинским защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель :