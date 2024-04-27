Россия в ночь на 27 апреля выпустила 34 ракеты. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Что оккупанты применяли для удара по Украине

В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов.

В Воздушных силах рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, что в России);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Так, в результате противовоздушного боя нашим защитникам удалось уничтожить 21 воздушную цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Кроме этого, известно, что ночью в Николаевской области силы и средства ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты. Также председатель Днепропетровской ОВА рассказал, что в регионе силы ПВО уничтожили 13 вражеских ракет.

Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА, сообщил, что воины ВзК "Запад" сбили 3 крылатые ракеты.

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