Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал подробности ночного обстрела. По его словам, врагу удалось повредить оборудование.
Смотрите также В корпусах была почти тысяча человек: Терехов рассказал детали удара по медкомплексу в Харькове
Последствия атаки по энергетике 27 апреля
По словам Галущенко, россияне атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Некоторое оборудование повреждено.
Он отметил, что последствия атак все уточняют. Сейчас продолжается работа над их ликвидацией.
Тем временем в Днепропетровской ОВА уже сообщили, что в регионе есть повреждения нескольких различных энергетических объектов.
В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний,
– заявили в ОВА.
Также в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.
Тем временем в Ивано-Франковской области на критическом объекте был большой пожар. В ГСЧС сообщили о повреждении здания.
На одном из объектов есть раненый
Министр сообщил, что на одном из энергетических объектов ранен начальник смены. Энергетик получил контузию.
Повреждены 4 ТЭС ДТЭК
В ДТЭК рассказали, что Россия атаковала 4 их ТЭС. По данным пресс-службы, оборудование предприятий серьезно повреждено. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.
По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь,
– сообщили в ДТЭК.
Напомним, что этой ночью в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Сначала враг атаковал "Кинжалами" около полуночи, а через несколько часов снова совершил обстрелы с помощью различных видов ракет. Отбой тревоги в регионах объявили около 6 утра.
Главное о ночной атаке
- Ночью 27 апреля Россия выпустила по Украине 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
- Враг использовал 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
- Силам ПВО удалось сбить 21 воздушную цель.