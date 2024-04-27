Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів подробиці нічного обстрілу. За його словами, ворогу вдалося пошкодити обладнання.

Дивіться також У корпусах була майже тисяча людей: Терехов розповів деталі удару по медкомплексу в Харкові

Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня

За словами Галущенка, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.

Він зазначив, що наслідки атак все уточнюють. Наразі триває робота над їх ліквідацією.

Тим часом у Дніпропетровській ОВА вже повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів.

У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань,

– заявили в ОВА.

Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.

На одному з об'єктів є поранений

Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик зазнав контузії.

Пошкоджено 4 ТЕС ДТЕК

У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджене. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу,

– повідомили у ДТЕК.

Зверніть увагу! Оперативно про ракетну небезпеку для усіх областей України та ситуацію зі світлом читайте у нашому телеграмі.

Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Спочатку ворог атакував "Кинджалами" близько опівночі, а за кілька годин знову здійснив обстріли за допомогою різних видів ракет та дронів.

Відбій тривоги в регіонах оголосили близько 6 ранку.