Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів подробиці нічного обстрілу. За його словами, ворогу вдалося пошкодити обладнання.
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Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня
За словами Галущенка, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.
Він зазначив, що наслідки атак все уточнюють. Наразі триває робота над їх ліквідацією.
Тим часом у Дніпропетровській ОВА вже повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів.
У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань,
– заявили в ОВА.
Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.
На одному з об'єктів є поранений
Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик зазнав контузії.
Пошкоджено 4 ТЕС ДТЕК
У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджене. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу,
– повідомили у ДТЕК.
Нагадаємо, що цієї ночі в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Спочатку ворог атакував "Кинджалами" близько опівночі, а за кілька годин знову здійснив обстріли за допомогою різних видів ракет та дронів.
Відбій тривоги в регіонах оголосили близько 6 ранку.