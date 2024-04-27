О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.

04:32, 27 квітня

З Черкаської області ракета летить південно-західним курсом.

04:25, 27 квітня

Ракета летить у напрямку Черкаської області.

04:18, 27 квітня

Вся Україна "червона"

Тривогу оголосили ще і на Півдні. Існує загроза для всієї України.

04:16, 27 квітня

Ракета змінює курс на Вінниччину.

04:08, 27 квітня

Ракета на Житомирщині, курс південно-західний.

04:03, 27 квітня

Ракета на півночі Київщини у західному напрямку.

03:59, 27 квітня

Курс ракети – південно-західний, загроза для Київщини.

03:57, 27 квітня

Ще більше регіонів "почервоніли". Є загроза ще й для західних областей України

03:52, 27 квітня

Ракета в Чернігівській області летить курсом на Чернігів.

03:45, 27 квітня

Є загроза ракетних ударів по Україні

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.