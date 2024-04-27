О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.
З Черкаської області ракета летить південно-західним курсом.
Ракета летить у напрямку Черкаської області.
Вся Україна "червона"
Тривогу оголосили ще і на Півдні. Існує загроза для всієї України.
Ракета змінює курс на Вінниччину.
Ракета на Житомирщині, курс південно-західний.
Ракета на півночі Київщини у західному напрямку.
Курс ракети – південно-західний, загроза для Київщини.
Ще більше регіонів "почервоніли". Є загроза ще й для західних областей України
Ракета в Чернігівській області летить курсом на Чернігів.
Є загроза ракетних ударів по Україні
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.