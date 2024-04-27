В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.
Из Черкасской области ракета летит юго-западным курсом.
Ракета летит в направлении Черкасской области.
Вся Украина "красная"
Тревогу объявили еще и на Юге. Существует угроза для всей Украины.
Ракета меняет курс на Винницкую область.
Ракета на Житомирщине, курс юго-западный.
Ракета на севере Киевской области в западном направлении.
Курс ракеты – юго-западный, угроза для Киевщины.
Еще больше регионов "покраснели". Есть угроза еще и для западных областей Украины
Ракета в Черниговской области летит курсом на Чернигов.
Есть угроза ракетных ударов по Украине
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.