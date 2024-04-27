В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

04:32, 27 апреля

Из Черкасской области ракета летит юго-западным курсом.

04:25, 27 апреля

Ракета летит в направлении Черкасской области.

04:18, 27 апреля

Вся Украина "красная"

Тревогу объявили еще и на Юге. Существует угроза для всей Украины.

04:16, 27 апреля

Ракета меняет курс на Винницкую область.

04:08, 27 апреля

Ракета на Житомирщине, курс юго-западный.

04:03, 27 апреля

Ракета на севере Киевской области в западном направлении.

03:59, 27 апреля

Курс ракеты – юго-западный, угроза для Киевщины.

03:57, 27 апреля

Еще больше регионов "покраснели". Есть угроза еще и для западных областей Украины

03:52, 27 апреля

Ракета в Черниговской области летит курсом на Чернигов.

03:45, 27 апреля

Есть угроза ракетных ударов по Украине

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.