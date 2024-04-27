По ворожих об'єктах у небі під час повітряної тривоги у Львівській області відпрацювала протиповітряна оборона. Однак, на жаль, в області є влучання.

До теми Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині

Які наслідки ворожої атаки у Львівській області

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, три крилаті ракети воїни Повітряного командування "Захід" збили.

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування,

– написав Козицький.