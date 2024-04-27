Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что пожар был довольно большим. К счастью, обошлось без жертв.

Смотрите также Ночью враг атаковал энергообъекты на Львовщине, Прикарпатье и Днепропетровщине

Последствия атаки на Прикарпатье

В ГСЧС сообщили, что ночью ракета попала в объект критической инфраструктуры на Прикарпатье. Здание повредило, также возник пожар на площади более 200 квадратных метров.

Чрезвычайники уже ликвидировали пожар. К счастью, пострадавших нет.

Также спасатели показали кадры с места удара:

На месте попадания на Прикарпатье произошел пожар: фото ГСЧС

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук подтвердила удар по критической инфраструктуре, отметив, что эта ночь была неспокойной для всей Украины. Попутно она призвала жителей региона быть осторожными во время воздушных тревог.

Враг не оставляет попыток запугать нас и разрушить критическую инфраструктуру. Поэтому призываю всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких,

– написала она.

Ночью враг атаковал энергообъекты в 3 областях