В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, а украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо. Все, что известно о ракетной атаке 27 апреля, в нашем материале на 24 Канал.

Ночью враг атаковал энергообъекты на Львовщине, Прикарпатье и Днепропетровщине

Россия выпустила более 30 ракет разных типов

В ночь на 27 апреля в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Первую атаку враг совершил около полуночи, а вторую – через несколько часов.

В Воздушных силах сообщили , что всего ночью враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область в России);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из оккупированного Крыма);

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Наши силы ПВО смогли уничтожить 21 воздушную цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 6 крылатых ракет "Калибр".

Последствия обстрела

В Укрэнерго сообщили, что россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистем в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Известно, что повреждены объекты генерации электроэнергии.

Из-за последствий атаки отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе. В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Между тем в ДТЭК сообщили , что в результате обстрела повреждены 4 их теплоэлектростанции. В пресс-службе отметили, что повреждения на ТЭС достаточно серьезные.

Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки,

– рассказали в ДТЭК.

Также в Минэнерго сообщили, что враг атаковал объект газовой инфраструктуры в западной области.

Что известно о раненых

К счастью, жертв удалось избежать. Однако в Минэнерго рассказали, что на одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию.

Тем временем в Днепропетровской ОВА заявили , что в результате удара по одному из энергетических объектов ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Однако пока нет информации о том, является ли он тем работником энергосектора, о котором отчитывались в министерстве.

В других регионах о жертвах или раненых не сообщалось. В частности, на Львовщине и Прикарпатье в ОВА отдельно заверили, что никто не пострадал.

Подробности о повреждении инфраструктуры от ОВА

В Днепропетровской области россияне нанесли удары по энергетическим объектам в Днепровском и Криворожском районах. Случилось несколько возгораний, есть повреждения. Также в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.

Во Львовской области Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них также вспыхнули пожары и разрушения.

В Ивано-Франковской области враг тоже ударил по критическому объекту, там разразился большой пожар на площади более 200 квадратных метров. В ГСЧС и ОВА добавили, что здание получило повреждения.

Чрезвычайники уже потушили пожары на местах попадания. Теперь энергетики и другие специалисты производят восстановительные работы. Однако обычные украинцы тоже могут помочь энергосистеме.