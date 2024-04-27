В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, а украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо. Все, что известно о ракетной атаке 27 апреля, в нашем материале на 24 Канал.
Ночью враг атаковал энергообъекты на Львовщине, Прикарпатье и Днепропетровщине
Россия выпустила более 30 ракет разных типов
В ночь на 27 апреля в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Первую атаку враг совершил около полуночи, а вторую – через несколько часов.
В Воздушных силах сообщили, что всего ночью враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область в России);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из оккупированного Крыма);
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей России);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Наши силы ПВО смогли уничтожить 21 воздушную цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 6 крылатых ракет "Калибр".
Последствия обстрела
В Укрэнерго сообщили, что россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистем в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Известно, что повреждены объекты генерации электроэнергии.
Из-за последствий атаки отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе. В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
Между тем в ДТЭК сообщили, что в результате обстрела повреждены 4 их теплоэлектростанции. В пресс-службе отметили, что повреждения на ТЭС достаточно серьезные.
Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки,
– рассказали в ДТЭК.
Также в Минэнерго сообщили, что враг атаковал объект газовой инфраструктуры в западной области.
Что известно о раненых
К счастью, жертв удалось избежать. Однако в Минэнерго рассказали, что на одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию.
Тем временем в Днепропетровской ОВА заявили, что в результате удара по одному из энергетических объектов ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Однако пока нет информации о том, является ли он тем работником энергосектора, о котором отчитывались в министерстве.
В других регионах о жертвах или раненых не сообщалось. В частности, на Львовщине и Прикарпатье в ОВА отдельно заверили, что никто не пострадал.
Подробности о повреждении инфраструктуры от ОВА
В Днепропетровской области россияне нанесли удары по энергетическим объектам в Днепровском и Криворожском районах. Случилось несколько возгораний, есть повреждения. Также в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.
Во Львовской области Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них также вспыхнули пожары и разрушения.
В Ивано-Франковской области враг тоже ударил по критическому объекту, там разразился большой пожар на площади более 200 квадратных метров. В ГСЧС и ОВА добавили, что здание получило повреждения.
Чрезвычайники уже потушили пожары на местах попадания. Теперь энергетики и другие специалисты производят восстановительные работы. Однако обычные украинцы тоже могут помочь энергосистеме.