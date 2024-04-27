Враги атаковали энергетические объекты, вспыхнули пожары. Криворожье осталось без воды, есть раненые люди.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что наша противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет. В частности, в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний,

– заявили в ОВА.

По данным областной власти, в результате вражеской атаки:

Последствия атаки по Днепропетровщине / Фото Днепропетровской ОВА

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что россияне попали в объект энергетики в Криворожском районе.

Обратите внимание! В течение вечера и ночи 26 – 27 апреля Россия 7 раз ударила по Никопольскому району. Враги запустили 4 дрона-камикадзе и 15 артиллерийских снарядов. Били по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинам.

К сожалению, получила ранения 82-летняя женщина. Она будет лечиться дома. Враг повредил 12 магазинов, рынок, салон красоты, редакцию газеты, оптику, 7 многоэтажек, 4 частных дома, солнечную панель, газопровод и линию электропередачи. Из-за обстрелов Марганецкой общины, которые произошли накануне, без света осталось 2 села.