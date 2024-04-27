Враги атаковали энергетические объекты, вспыхнули пожары. Криворожье осталось без воды, есть раненые люди.
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Какой беды наделали оккупанты на Днепропетровщине
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что наша противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет. В частности, в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.
Но, к сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний,
– заявили в ОВА.
По данным областной власти, в результате вражеской атаки:
- перебои с водоснабжением на Криворожье;
- получил ранения 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Последствия атаки по Днепропетровщине / Фото Днепропетровской ОВА
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что россияне попали в объект энергетики в Криворожском районе.
Россия ночью атаковала ракетами
- Российские оккупанты в ночь на 27 апреля атаковали Украину ракетами. Воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне ударили 34 ракетами. В частности, Х-101/Х-555, Х-59/Х-69, С-300, "Искандер-К", Х-47М2 "Кинжал" и "Калибрами".
- Наши военные сбили 21 вражескую цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К", 6 крылатых ракет "Калибр".
- Известно, что Россия атаковала 4 теплоэлектростанции ДТЭК. Враг повредил оборудование предприятий. По предварительным данным, есть раненые.
- Под обстрелом оккупантов были объекты критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовщины, энергетические объекты в Днепровском и Криворожском районах Днепропетровщины, объект критической инфраструктуры на Прикарпатье.
- Ударили враги также по территории 3-й психбольницы в Харькове. Там на момент прилета было 60 пациентов и 5 человек персонала. К сожалению, получила ранения 52-летняя женщина.