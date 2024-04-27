Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, а українців закликали споживати електроенергію ощадливо. Все, що відомо про ракетну атаку 27 квітня, у нашому матеріалі на 24 Канал.

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У ніч проти 27 квітня в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Першу атаку ворог здійснив близько опівночі, а другу – за декілька годин.

У Повітряних силах повідомили, що усього вночі ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область, що в Росії);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із окупованого Криму);
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської й Тамбовської областей Росії);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Наші сили ППО змогли знищити 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 6 крилатих ракет "Калібр".

В Укренерго повідомили, що росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Відомо, що пошкоджено об'єкти генерації електроенергії.

Через наслідки атаки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 4 їхніх теплоелектростанції. У пресслужбі зазначили, що пошкодження на ТЕС доволі серйозні.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки,
– розповіли у ДТЕК.

Також в Міненерго повідомили, що ворог атакував об'єкт газової інфраструктури у західній області.

На щастя, жертв вдалось уникнути. Однак в Міненерго розповіли, що на одному з об'єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію.

Тим часом у Дніпропетровській ОВА заявили, що внаслідок удару по одному з енергетичних об'єктів поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Однак наразі немає інформації про те, чи він і є тим працівником енергосектору, про якого звітували у міністерстві.

У інших регіонах про жертв чи поранених не повідомляли. Зокрема на Львівщині та Прикарпатті в ОВА окремо запевнили, що ніхто не постраждав.

У Дніпропетровській області росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька займань, є пошкодження. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.

У Львівській області Росія атакувала два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них також спалахнули пожежі і є руйнування.

В Івано-Франківській області ворог теж вдарив по критичному об'єкту, там спалахнула велика пожежа на площі понад 200 квадратних метрів. У ДСНС та ОВА додали, що будівля зазнала пошкоджень.

Надзвичайники вже загасили пожежі на місцях влучань. Тепер енергетики та інші фахівці проводять відновлювальні роботи. Однак звичайні українці також можуть допомогти енергосистемі.

Як кожен з нас може допомогти енергетикам

Вимикайте енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00 або бодай обмежте їхнє одночасне увімкнення. Найбільше електроенергії у наших домівках споживають: кондиціонери, електрочайники, порохотяги, бойлери, обігрівачі, праски, пральні машини, мікрохвильовки та електропечі. Також, аби допомогти енергосистемі, варто вимикати з розеток усі прилади, якими не користуєтесь, а для освітлення використовувати енергозберігальні лампи.