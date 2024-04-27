Ночью против 27 апреля Россия запустила по Украине 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить благодаря силам ПВО. В то же время над Одесской областью также удалось сбить разведывательный дрон "Орлан".
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Как это удалось сделать
Известно, что разведывательный беспилотник удалось уничтожить с самолета Як-52.
Что это за самолетЯк-52– спортивно-тренировочный самолет, который не имеет прицела и пулеметов.
Над Одесщиной именно с самолета Як-52 удалось сбить российский дрон "Орлан-10", который вел разведку над городом.
В издании Defense Express допустили, специально для задач ПВО самолет Як-52 превратили в боевой, решили вопрос размещения вооружения в виде пулеметов, боекомплект к ним и т.д.
Россия атаковала Одессу "Шахедами"
- В Одессе в результате падения сбитого дрона поврежденные жилые дома. По данным городских властей, повреждено не менее 14 квартир.
- Первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов заявил, что людей расселяют, им помогают восстанавливать окна и двери. О последствиях вражеских обстрелов рассказали также в ГСЧС, Силах обороны Юга, полиции, МВД и Офисе генпрокурора.
- Из-за российской атаки выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.