Ночью против 27 апреля Россия запустила по Украине 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить благодаря силам ПВО. В то же время над Одесской областью также удалось сбить разведывательный дрон "Орлан".

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Как это удалось сделать

Известно, что разведывательный беспилотник удалось уничтожить с самолета Як-52.

Что это за самолет Як-52– спортивно-тренировочный самолет, который не имеет прицела и пулеметов.

Над Одесщиной именно с самолета Як-52 удалось сбить российский дрон "Орлан-10", который вел разведку над городом.

В издании Defense Express допустили, специально для задач ПВО самолет Як-52 превратили в боевой, решили вопрос размещения вооружения в виде пулеметов, боекомплект к ним и т.д.

Россия атаковала Одессу "Шахедами"