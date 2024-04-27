Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Канала, это один из новейших самолетов России. Однако Украина продолжает удары по вражеским аэродромам, и на этот раз под обстрелом оказался аэропорт "Кущевская".

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Попытка россиян совершить истребитель 5 поколения

Романенко отметил, что удар по Кривому Рогу с этого самолета в Советском союзе назвали бы военным испытанием. У россиян пока ограничено количество таких самолетов– их всего 9 машин. О серийном использовании речи быть не может, ибо самолет недоработан.

Он не является эффективным истребителем пятого поколения. Это такая попытка совершить истребитель 5 поколения. Однако он не приведен в порядок. Не с точки зрения вооружения, с этим у россиян всегда все хорошо. Оружие они всегда умеют делать в совершенстве: бомбы, ракеты– с этим все нормально,

– заметил эксперт по авиации.

Проблемы истребителя Су-57

По его словам, с оборудованием этого самолета большие проблемы. Кроме того, проблемы с двигателями Самолет должен быть сделан по технологии "стелс", чтобы его не мог видеть ни радар, ни пассивные сенсоры и так называемые установленные тепловизоры или тепловые системы., что способны обнаруживать самолеты по тепловым потокам от двигателей.

"Двигатели на этом самолете стоят от прошлого поколения., от четвертого, от Су-34, Су-35. Есть, машина недоработана, и сейчас россияне из глубины своей территории пытаются наносить удары по нашим объектам с этих самолетов., но да, чтобы они не были потеряны",– подчеркнул Романенко.

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