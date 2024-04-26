Бельгия не планирует ждать формирования нового кабинета министров для предоставления Украине F-16. Соответствующее заявление сделали бельгийский премьер Александер Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер во время пресс-конференции.

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Шаг для обороны Украины

Премьер назвал решение Бельгии решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины". Александер Де Кроо также напомнил, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

В Бельгии не назвали конкретных сроков, когда самолеты будут отправлены в Украину, но подчеркнули, что это произойдет как можно быстрее.

Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу,

– сказала министр обороны Людвин Дедондер.

Обратите внимание! Пока партнеры готовят F-16 к передаче, украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании. Теперь они обучаются полетам на F-16 на одной из авиабаз Франции.

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