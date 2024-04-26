По словам Ллойда Остина, минобороны Соединенных Штатов направит 6 миллиардов на изготовление, в частности, средств перехвата для ПВО NASAMS и Patriot. Заказы получат компании американского военно-промышленного комплекса. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию брифинга чиновника.

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США направляет 6 миллиардов на оружие для Украины

Остин называет этот пакет помощи в рамках инициативы поддержки Украины крупнейшим в истории США. В то же время он отмечает, что помощь нашему государству следует поставить на устойчивую основу.

Я рад объявить о выделении 6 миллиардов долларов в рамках инициативы помощи Украине. Это поможет нам закупать оружие, которое производится в США. Это самый большой пакет помощи,
– заявил глава оборонного ведомства.

Как отмечает глава Пентагона, 6-миллиардный пакет поддержки будет включать:

  • критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot;
  • больше беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования;
  • большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля – воздух".

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Как американский Конгресс затягивал с помощью

  • Осенью 2023 года президент Джо Байден внес законопроект о выделении в целом 106 миллиардов на национальную безопасность США. В частности, на помощь Украине, Израилю, странам Тихоокеанского региона и укрепление границы.
  • После полугода дискуссий 20 апреля 2024 года Палата представителей американского парламента все же проголосовала за выделение более 60 миллиардов из этого пакета на помощь нашему государству.
  • Уже 24 апреля за инциативу проголосовал Сенат, вскоре ее подписал глава Белого дома Байден. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что в кратчайшие сроки доставят необходимое для Сил обороны Украины оружие в наше государство.