Журналисты Politico отметили этот пакет может быть завершен и объявлен уже в пятницу, 26 апреля. Эта помощь является частью из общего финансирования на 61 миллиард долларов США, которое ранее принял Конгресс и подписал Джо Байден.
Интересно Зеленский объяснил, почему оружие от США должно прийти как можно быстрее
США готовят новый пакет помощи Украине
В издании отметили, что, по словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с планом, этот пакет военной помощи от США будет включать системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух – воздух", которые будут установлены на истребителях.
Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования для Украины, а не привлекает из текущих запасов США,
– отметили журналисты.
Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу с более 50 странами, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, известную также как "Рамштайн".
Соединенные Штаты предоставили Украине пакет на 1 миллиард долларов
- Президент США Джо Байден 24 апреля подтвердил, что Штаты готовят Украине новый пакет помощи в размере 1 миллиард долларов. Этот пакет содержит боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехнику. Этот пакет выделили после того, как Байден подписал законопроект о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов США.
- В частности, в пакет вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
- В Минобороны США отметили, что этот пакет улучшит защиту Украины. Между тем президент США сообщил, что этот пакет военной помощи Украине отправят Украине уже через несколько часов.