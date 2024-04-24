Во время своего выступления в Белом доме Джо Байден заявил, что подписал законопроект о помощи Украине. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Байден сообщил, когда Украина получит помощь от США

Байден подписал долгожданный законопроект

В среду 24 апреля Байден подписал законопроект о пакете помощи партнерам, который поздно вечером во вторник принял Сенат.

Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.

В пакет также входит законопроект, который в конечном итоге может привести к запрету TikTok в США.

Подписание пакета помощи стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и дебатов.

США обещали быстро оказать помощь после подписания законопроекта

  • 24 апреля Джо Байден заявил, что его США начнет отправлять Украине вооружение и оборудование на этой неделе, ближайшие дни.
  • По данным CNN, большая часть американского вооружения, предназначенное для помощи Киеву, уже находится на складах в Германии и Польше.
  • Накануне издание Reuters также заявило, США уже готовят для Украины пакет военной помощи на 1 миллиард долларов.
  • О том, что именно войдет в пакет помощи пока не раскрывали, но сообщалось, что это позволит существенно изменить ситуацию на поле боя. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил убежденность в том, что "в этом пакете будет все, что нам необходимо".