Во время своего выступления в Белом доме Джо Байден заявил, что подписал законопроект о помощи Украине. Об этом пишет 24 Канал.
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Байден подписал долгожданный законопроект
В среду 24 апреля Байден подписал законопроект о пакете помощи партнерам, который поздно вечером во вторник принял Сенат.
Этот пакет общей стоимостью 95 миллиардов долларов включает почти 61 миллиард долларов на помощь Украине, 26 миллиардов долларов для Израиля и 8 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона.
В пакет также входит законопроект, который в конечном итоге может привести к запрету TikTok в США.
Подписание пакета помощи стало кульминацией месяцев напряженных переговоров и дебатов.
США обещали быстро оказать помощь после подписания законопроекта
- 24 апреля Джо Байден заявил, что его США начнет отправлять Украине вооружение и оборудование на этой неделе, ближайшие дни.
- По данным CNN, большая часть американского вооружения, предназначенное для помощи Киеву, уже находится на складах в Германии и Польше.
- Накануне издание Reuters также заявило, США уже готовят для Украины пакет военной помощи на 1 миллиард долларов.
- О том, что именно войдет в пакет помощи пока не раскрывали, но сообщалось, что это позволит существенно изменить ситуацию на поле боя. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил убежденность в том, что "в этом пакете будет все, что нам необходимо".