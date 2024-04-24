Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге в Вашингтоне, информирует 24 Канал. В частности, он отметил важность согласования Конгрессом законопроекта по финансированию пакетов помощи для Украины.

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Россия усиливает атаки – Украине нужна ПВО

Отвечая на вопрос, какое оружие сейчас больше всего нужно Силам обороны Украины, Кирби отметил, что не будет "перерассказывать содержание следующего пакета".

Но, учитывая то, о чем мы все здесь говорили, очевидно, что им нужны средства противовоздушной обороны – ракеты-перехватчики,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Оружие, чтобы замедлить наступление

Также Кирби отметил, что украинцам нужна артиллерия – 155 (калибр) и уточнил, что в частности, это очень нужно для (военного) командования на земле, "поскольку россияне продолжают продвигаться вперед".

В Белом доме предположили, что ВСУ могли бы использовать некоторые "другие возможности дальнего действия, например HIMARS". Кирби добавил, что последний пакет оборонной помощи США передали Украине в декабре прошлого года, поэтому отправка новой порции вооружения и амуниции является "критической".

К слову, Институт изучения войны (ISW) в актуальном отчете сообщил, что Россия хочет усилить ударную террористическую кампанию по Украине, чтобы ухудшить материально-техническое обеспечение украинских военных. Там предположили, что в ближайшее время ударов может стать больше.