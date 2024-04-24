Об этом заявил Институт изучения войны (ISW) в актуальном обзоре. Более того, враг хочет успеть усилить атаки до того, как в Украину поступит военная помощь от США.

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Российские войска, вероятно, усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США,

– говорится в отчете.

В Креме анонсировали удары по логистике

Собственно планы усиления атак в Кремле открыто транслируют. В частности, удары по украинской логистике анонсировал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

В ISW считают, что эти заявления свидетельствует о том, что российские войска могут изменить перечень целей, чтобы поразить украинскую транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты.

Планы по наступлению

Кроме того, российские войска могут активизировать текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать материальные ограничения украинских войск перед прибытием помощи по безопасности из США.

Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от Донецка указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах,

– добавляют аналитики.

Ударов станет больше

В отчете напомнили, что 19 апреля россияне нанесли мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области. Там отметили, что враг может повторить и расширить эти атаки в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

Отмечают, что цель врага – ограничить способность Украины в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта и отсрочить улучшение возможностей, которые получат украинские войска от безопасности помощи.