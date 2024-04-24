На цьому наголосив Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному огляді. Ба більше, ворог хоче встигнути посилити атаки до того, як в Україну надійде військова допомога від США.

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Російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США,

– ідеться у звіті.

У Кремі анонсували удари по логістиці

Власне плани посилення атак в Кремлі відкрито транслюють. Зокрема, удари по українській логістиці анонсував міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу.

В ISW вважають, що ці заяви свідчить про те, що російські війська можуть змінити перелік цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об'єкти.

Плани щодо наступу

Крім того, російські війська можуть активізувати поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських військ перед прибуттям безпекової допомоги з США.

Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від Донецька вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах,

– додають аналітики.

Ударів стане більше

У звіті нагадали, що 19 квітня росіяни завдали потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області. Там наголосили, що ворог може повторити та розширити ці атаки в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Зазначають, що мета ворога – обмежити здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінувати покращення можливостей, які отримають українським війська від безпекової допомоги.