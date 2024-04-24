За документ у Сенаті віддали 79 голосів. Раніше, 20 квітня, Палата

представників більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні. Тоді нашу державу підтримали 311 конгресменів.

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Як відбувалась процедура голосування у Сенаті

Відповідно до оголошеного графіка, початок розгляду пакета документів, що містить допомогу Україні, в Сенаті стартував 23 квітня о 20:00 за київським часом.

Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів.



Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за.

Далі процедура передбачала голосування за подолання так званого флібустерства. 80 голосів – за. Близько 4:00 за київським часом сенатори пройшли "бюджетний пункт", який був останнім у процедурному голосуванні.

Зверніть увагу! За спрощеною процедурою сенатори мали 30 годин для обговорення документа за спрощеною процедурою. При цьому кожен сенатор мав право на виступ не більше ніж годину.

Раніше Джо Байден просив Сенат не зволікати з голосуванням

Усі чотири законопроєкти, за які голосували 20 квітня, надійшли пакетом на голосування в Сенаті. Демократ Чак Шумер обіцяв не зволікати, попри те, що робочий тиждень мав бути присвячений роботі в округах.

Також американський президент Джо Байден закликав Сенат голосувати швидко. Він наголосив, що позитивне рішення щодо надання Україні допомоги – це "чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

Зверніть увагу! Палата представників – це нижня палата Конгресу. А Сенат – верхня палата. Разом вони утворюють парламент США.

Історичне голосування у Палаті представників 20 квітня