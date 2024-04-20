Ввечері 20 квітня палата представників проголосувала за надання чергового пакета допомоги Україні. До цього у Конгресі кілька місяців точились суперечки з цього приводу.

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Це збереже життя

Першочергового, Зеленський висловив вдячність Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, "яке зберігає правильний хід історії". Він наголосив, що демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати.

Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими,

– підкреслив Зеленський.

Крім цього, український лідер зауважив, що справедливий мир та безпека будуть досягнуті лише завдяки силі. Він висловив сподівання, що Сенат підтримає законопроєкт та відправить на розгляд президенту Джозефу Байдену.