Вечером 20 апреля палата представителей проголосовала за предоставление очередного пакета помощи Украине. До этого в Конгрессе несколько месяцев шли споры по этому поводу.

Смотрите также Палата представителей проголосовала за помощь Украине: 311 голосов "за"

Это сохранит жизни

Первоочередного, Зеленский выразил благодарность Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, "которое сохраняет правильный ход истории". Он подчеркнул, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать.

Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить распространение войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер отметил, что справедливый мир и безопасность будут достигнуты только благодаря силе. Он выразил надежду, что Сенат поддержит законопроект и отправит на рассмотрение президенту Джозефу Байдену.