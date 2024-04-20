О соответствующем решении стало известно 20 апреля вечером. Теперь этот закон должен принять Сенат.

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Вопрос долго был дискуссионным

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы 16 апреля единогласно приняла резолюцию с призывом передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Первоначально говорится о создании международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы Целью является всестороннее возмещение убытков, нанесенных физическим и юридическим лицам, в частности Украине в результате агрессии России.

Этот механизм предусматривает создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.

Разговоров о передаче замороженных российских активов в пользу Украины было довольно много еще с начала полномасштабной войны в феврале 2024 года.

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