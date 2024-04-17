ПАСЕ поддержала вышеупомянутую резолюцию 134 голосами, ни один из участников заседания не выступил против. Совет Европы, в частности, призвал к созданию международного компенсационного механизма под его эгидой.

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Сегодня в стенах ПАСЕ состоялся "украинский день", во время которого парламентарии рассмотрели важную Резолюцию по поддержке восстановления Украины. Участие в заседании, кроме украинской парламентской делегации, принял Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который выступил с мощной речью перед парламентариями,

– сообщили в Верховной Раде.

Стоит отметить, что проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в конце января.

Что предусматривает резолюция

В первую очередь речь идет о создании международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы Целью является всестороннее возмещение убытков, нанесенных физическим и юридическим лицам, в частности Украине в результате агрессии России.

Этот механизм предусматривает создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.

Комитет призывает страны активно сотрудничать в вопросе передачи активов в этот механизм при поддержке ЕС, США и стран "Группы семи".

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