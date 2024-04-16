Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении. Целью Украины является достижение настоящего равенства в защите со стороны партнеров от террора.

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Защита от террора на одном уровне

По словам президента, в последние дни ходило много разговоров о разных конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что это разные уровни угроз, разное воздушное пространство, однако одинаковые "Шахеды" и баллистика.

Но разве жизни человеческие разные, разное разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина запросит созыв заседания Совета Украина-НАТО по защите неба, поставкам ПВО, соответствующих систем и ракет,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает ежедневно ради больших возможностей в отношениях с партнерами и получения реальной помощи.

Президент также выразил благодарность всем, кто помогает, каждому и каждому, кто защищает государство, наших людей и обычную, одинаковую для всех народов справедливость.

Основные тезисы из обращения Зеленского