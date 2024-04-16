Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Метою України є досягнення справжньої рівності в захисті з боку партнерів від терору.
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Захист від терору на одному рівні
За словами президента, в останні дні ходило багато розмов про різні конфлікти у Європі і на Близькому Сході. Зеленський підкреслив, що це різні рівні загроз, різний повітряний простір, проте однакові "Шахеди" та балістика.
Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет,
– сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна працює щодня заради більших можливостей у відносинах з партнерами та отримання реальної допомоги.
Президент також висловив подяку всім, хто допомагає, кожному й кожній, хто захищає державу, наших людей та звичайну, однакову для всіх народів справедливість.
Основні тези зі звернення Зеленського
- Президент повідомив, що держава готує на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. На підготовчій нараді були секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс.
- Зеленський згадав про автора петиції Павла Петриченка. Молодший сержант, воїн 59 окремої мотопіхотної бригади загинув 15 квітня. Президент закликав "пам'ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність".
- Президент також традиційно розповів про ситуацію на фронті. За словами Зеленського, завдання очевидне – максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта.