Новые ограничения Японии в отношении экспорта дополнят список контроля в рамках санкций против России, включает также термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки.

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Обратите внимание! Оно вступит в силу 17 апреля, сообщило министерство.

Какие еще санкции ввела Япония

Санкционные меры предусматривают:

замораживание активов,

ограничение платежей,

ограничение операций с капиталом, запрет на экспорт,

запрет на импорт алмазов непромышленного происхождения из России, включая алмазы, обработанные за пределами страны.

Также под японские санкции попали такие компании: Тинькофф-банк, ФГУП Атомфлот, концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Объединенная судостроительная корпорация, Авиадвигатель, Аэроскан, Нева электроника и другие, указано на сайте правительства Японии.

Напомним! Запрет на импорт российских алмазов для непромышленного использования, о котором было объявлено после виртуальной встречи Японии и других стран G7 с Президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре, начнет действовать 10 мая.