Новые ограничения Японии в отношении экспорта дополнят список контроля в рамках санкций против России, включает также термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки.
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Какие еще санкции ввела Япония
Санкционные меры предусматривают:
- замораживание активов,
- ограничение платежей,
- ограничение операций с капиталом, запрет на экспорт,
- запрет на импорт алмазов непромышленного происхождения из России, включая алмазы, обработанные за пределами страны.
Также под японские санкции попали такие компании: Тинькофф-банк, ФГУП Атомфлот, концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Объединенная судостроительная корпорация, Авиадвигатель, Аэроскан, Нева электроника и другие, указано на сайте правительства Японии.