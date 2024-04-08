Новые ограничения Японии в отношении экспорта дополнят список контроля в рамках санкций против России, включает также термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки.

Читайте также "Инвестиции - до миллиарда долларов": одна из крупнейших компаний в России открыла завод в Бразилии

Какие еще санкции ввела Япония

Санкционные меры предусматривают:

  • замораживание активов,
  • ограничение платежей,
  • ограничение операций с капиталом, запрет на экспорт,
  • запрет на импорт алмазов непромышленного происхождения из России, включая алмазы, обработанные за пределами страны.

Также под японские санкции попали такие компании: Тинькофф-банк, ФГУП Атомфлот, концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Объединенная судостроительная корпорация, Авиадвигатель, Аэроскан, Нева электроника и другие, указано на сайте правительства Японии.