Нові обмеження Японії стосовно експорту доповнять список контролю в рамках санкцій проти Росії, включає також термостати, вироби з нітроцелюлози та деревообробні верстати.
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Які ще санкції запровадила Японія
Санкційні заходи передбачають:
- замороження активів,
- обмеження платежів,
- обмеження операцій з капіталом, заборону на експорт,
- заборона на імпорт алмазів непромислового походження з Росії, включаючи алмази, оброблені за межами країни.
Також під японські санкції потрапили такі компанії: Тінькофф-банк, ФДУП Атомфлот, концерни Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Об'єднана суднобудівна корпорація, Авіадвигатєль, Аероскан, Нева електроніка та інші, зазначено на сайті уряду Японії.