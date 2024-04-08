Нові обмеження Японії стосовно експорту доповнять список контролю в рамках санкцій проти Росії, включає також термостати, вироби з нітроцелюлози та деревообробні верстати.

Читайте також "Інвестиції — до мільярда доларів": одна з найбільших компаній в Росії відкрила завод у Бразилії

Зверніть увагу! Воно набуде чинності 17 квітня, повідомило міністерство.

Які ще санкції запровадила Японія

Санкційні заходи передбачають:

замороження активів,

обмеження платежів,

обмеження операцій з капіталом, заборону на експорт,

заборона на імпорт алмазів непромислового походження з Росії, включаючи алмази, оброблені за межами країни.

Також під японські санкції потрапили такі компанії: Тінькофф-банк, ФДУП Атомфлот, концерни Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Об'єднана суднобудівна корпорація, Авіадвигатєль, Аероскан, Нева електроніка та інші, зазначено на сайті уряду Японії.

Нагадаємо! Заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після віртуальної зустрічі Японії та інших країн G7 з Президентом України Володимиром Зеленським у грудні, почне діяти 10 травня.