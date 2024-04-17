ПАРЄ підтримала вищезазначену резолюцію 134 голосами, жоден з учасників засідання не виступив проти. Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

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Сьогодні у стінах ПАРЄ відбувся "український день", під час якого парламентарії розглянули важливу Резолюцію щодо підтримки відбудови України. Участь у засіданні, окрім української парламентської делегації, взяв Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який виступив із потужною промовою перед парламентаріями,

– повідомили у Верховній Раді.

Варто зазначити, що проєкт резолюції пройшов політичний комітет ПАРЄ наприкінці січня.

Що передбачає резолюція

Першочергово йдеться про створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи Метою є всебічне відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії Росії.

Цей механізм передбачає створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б заморожені російські активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Комітет закликає країни активно співпрацювати у питанні передачі активів у цей механізм за підтримки ЄС, США та країн "Групи семи".

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