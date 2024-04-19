Совместное заявление стран G7
Агрессивную войну России против Украины осудили главы МИД следующих стран:
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- Канады;
- Франции;
- Германии;
- Италии;
- Японии;
- Великобритании;
- США.
Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ,
– сказано в совместном заявлении.
Министры и в дальнейшем будут работать над укреплением ПВО Украины для спасения жизни гражданских и защиты критически важной инфраструктуры.
Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией,
– также написано в обращении.
На их взгляд, Россия должна в любом случае заплатить за свои преступления в Украине. Также они осудили недавние удары по энергоструктуре.
Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом,
– говорится в заявлении.