Совместное заявление стран G7

Агрессивную войну России против Украины осудили главы МИД следующих стран:

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Канады;

Франции;

Германии;

Италии;

Японии;

Великобритании;

США.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ,

– сказано в совместном заявлении.

Министры и в дальнейшем будут работать над укреплением ПВО Украины для спасения жизни гражданских и защиты критически важной инфраструктуры.

Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией,

– также написано в обращении.

На их взгляд, Россия должна в любом случае заплатить за свои преступления в Украине. Также они осудили недавние удары по энергоструктуре.

Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом,

– говорится в заявлении.

Напомним! С 13 по 15 июня 2024 года в Бриндизи, Апулия, Италия пройдет 50-й саммит "Большой семерки".