Спільна заява країн G7
Агресивну війну Росії проти України засудили глави МЗС наступних країн:
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- Канади;
- Франції;
- Німеччини;
- Італії;
- Японії;
- Великої Британії;
- США.
Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів,
– сказано у спільній заяві.
Міністри й надалі працюватимуть над зміцненням ППО України для порятунку життя цивільних та захисту критично важливої інфраструктури.
Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямку. У цьому контексті ми цінуємо Ініціативу негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропоновану Німеччиною,
– також написано у зверненні.
На їх погляд, Росія має у будь-якому разі заплатити за свої злочини в Україні. Також вони засудили нещодавні удари по енергоструктурі.
Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права,
– йдеться у заяви.