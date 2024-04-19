Спільна заява країн G7

Агресивну війну Росії проти України засудили глави МЗС наступних країн:

Читайте також Понад 180 мільйонів доларів на енергетику: Велика Британія виділила гроші Україні

Канади;

Франції;

Німеччини;

Італії;

Японії;

Великої Британії;

США.

Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів,

– сказано у спільній заяві.

Міністри й надалі працюватимуть над зміцненням ППО України для порятунку життя цивільних та захисту критично важливої інфраструктури.

Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямку. У цьому контексті ми цінуємо Ініціативу негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропоновану Німеччиною,

– також написано у зверненні.

На їх погляд, Росія має у будь-якому разі заплатити за свої злочини в Україні. Також вони засудили нещодавні удари по енергоструктурі.

Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права,

– йдеться у заяви.

Нагадаємо! З 13 по 15 червня 2024 року у Бріндізі, Апулія, Італія пройде 50-й саміт "Великої сімки" .