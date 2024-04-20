Водночас після Палати спільний пакет має пройти голосування у Сенаті, а вже після його направлять на підпис до Байдена. Шмигаль зазначив, що під час візиту урядової делегації до США він зі стейкхолдерами говорив необхідність ухвалення пакета допомоги.

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Допомога Україні від США

Денис Шмигаль розповів, що урядова делегація у США провела низку важливих перемовин з представниками демократичної і республіканської партій. Водночас він подякував представникам обох партій та американському народу за солідарність.

Палата представників ввечері підтримала допомогу Україні загальним обсягом майже 61 мільярд доларів. Зокрема, у цю суму входять

49,9 мільярда доларів – оборонні видатки;

7,8 мільярда доларів – потенційна бюджетна підтримка;

1,57 мільярда доларів – економічна допомога;

400 мільйонів доларів – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Прем'єр зазначив, що наразі Україна очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури,

– написав Шмигаль.

Він додав, що Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу.

Що відомо про голосування