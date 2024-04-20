Всі чотири законопроєкти з пакету набрали необхідні голоси у Палаті представників. Наразі об'єднають та направлять у Сенат. Очікується, що проблем з голосування там не буде і законопроєкт направлять вже на підпис до Байдена.

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Що буде далі з пакетом

Палата представників США 311 голосами підтримала законопроєкт про допомогу для України. Зокрема, "за" проголосували 210 демократів та 101 республіканець. Проте це ще не фінальне голосування, перед тим, як допомога почне надходити нашій державі.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, далі всі 4 законопроєкт обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію. Після цього його направляють безпосередньо у Сенат.

Далі Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+). І ось коли у друге голосування (воно може бути і через пару днів), то тоді вже все,

– пояснив він.

Наприкінці закон має підписати президент США Джо Байден.

Що схвалила Палата

Під час того таки засідання Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів для потреб України. Окрім цього, конгресмени підтримали виділення 8,1 мільярда доларів допомоги Тайваню, а також 26,4 мільярда – Ізраїлю.

Окрім цього, під час засідання відбувався розгляд правок щодо законопроєкту про допомогу Україні. Їх всі відхилили. Варто зазначити, що вони були негативними для нашої держави. Наприклад, Вікторія Спарц пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, пов'язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. А Марджорі Тейлор Грін взагалі пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".