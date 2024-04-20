Все четыре законопроекта из пакета набрали необходимые голоса в Палате представителей. Сейчас объединят и направят в Сенат. Ожидается, что проблем с голосованием там не будет и законопроект направят уже на подпись к Байдену.

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Что будет дальше с пакетом

Палата представителей США 311 голосами поддержала законопроект о помощи для Украины. В частности, "за" проголосовали 210 демократов и 101 республиканец. Однако это еще не финальное голосование, перед тем, как помощь начнет поступать нашему государству.

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, дальше все 4 законопроекта объединяют и делают правкой в сенатскую версию. После этого его направляют непосредственно в Сенат.

Далее Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+). И вот когда во второе голосование (оно может быть и через пару дней), то тогда уже все,

– объяснил он.

В конце закон должен подписать президент США Джо Байден.

Что одобрила Палата

Во время того же заседания Палата представителей одобрила законопроект об использовании российских активов для нужд Украины. Кроме этого, конгрессмены поддержали выделение 8,1 миллиарда долларов помощи Тайваню, а также 26,4 миллиарда – Израилю.

Кроме этого, во время заседания проходило рассмотрение поправок по законопроекту о помощи Украине. Их все отклонили. Стоит отметить, что они были негативными для нашего государства. Например, Виктория Спарц предлагала исключить из законопроекта четыре положения, связанные с программой PDA, что позволяет Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии. А Марджори Тейлор Грин вообще предлагала "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля".