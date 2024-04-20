В то же время после Палаты совместный пакет должен пройти голосование в Сенате, а уже после его направят на подпись к Байдену. Шмыгаль отметил, что во время визита правительственной делегации в США он со стейкхолдерами говорил о необходимости принятия пакета помощи.
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Помощь Украине от США
Денис Шмыгаль рассказал, что правительственная делегация в США провела ряд важных переговоров с представителями демократической и республиканской партий. В то же время он поблагодарил представителей обеих партий и американский народ за солидарность.
Палата представителей вечером поддержала помощь Украине общим объемом почти 61 миллиард долларов. В частности, в эту сумму входят
- 49,9 миллиарда долларов – оборонные расходы;
- 7,8 миллиарда долларов – потенциальная бюджетная поддержка;
- 1,57 миллиарда долларов – экономическая помощь;
- 400 миллионов долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.
Премьер отметил, что сейчас Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней.
Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойной и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры,
– написал Шмыгаль.
Он добавил, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира.
Что известно о голосовании
- Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине 60,84 миллиарда долларов. Сейчас общий пакет направят в Сенат. Законопроект в Палате поддержали 311 представителей, 112 были против, 1 воздержался. В частности, "за" проголосовали 210 демократов и 101 республиканец.
- Во время голосования конгрессмены махали украинскими флажками и громко скандировали "Ukraine". Однако потом спикер Майк Джонсон попросил спрятать флаги, поскольку на заседании запрещено держать флаги других государств. Кроме этого конгрессвумен от штата Огайо Марси Каптур зацитировала поэму-послание "И мертвым, и живым, и нерожденным".
- Владимир Зеленский сразу после голосования поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии и лично спикера Майка Джонсона за решение, "которое сохраняет правильный ход истории". Он отметил, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать.