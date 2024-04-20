Під час голосування конгресмени підіймали синьо-жовті прапорці, а дехто навіть читав Шевченка, передає 24 Канал.

Дізнайтеся більше Палата представників проголосувала за допомогу Україні: 311 голосів "за"

Як проходило голосування

Історичне голосування почалося о 20:37 за Києвом. Усі чотири поправки до законопроєкту про підтримку України в Палаті представників відхилили.

Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що десь через дві хвилини від початку весь зал заповнився конгресменами, що тримали синьо-жовті прапори. Вони почали дуже гучно скандувати "Ukraine".

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У Палаті представників підняли український прапор: дивіться відео

Однак, конгресменів попросили сховати прапорці, адже на засіданні у залі Палати представників не можна тримати стяги інших держав.

Під час виступу на підтримку законопроєкту про допомогу нашій державі конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур зацитувала поему-послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим":

Схаменіться! Будьте люди,

Бо лихо вам буде!

Розкуються незабаром

Заковані люди.

Зверніть увагу! Це ще не кінець. Далі голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль. Усі 4 законопроєкти об'єднують і зроблять правкою в сенатську версію. Сенат має взяти його в роботу і провести перше голосування. Друге вже буде фінальним. Усе має завершитися підписом Джо Байдена.

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Як відреагував Володимир Зеленський