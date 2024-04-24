Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ.

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Зеленський очікує на швидке підписання законопроєкту

Зеленський зазначив, що ця визначна подія зміцнює роль Америки, як маяка демократії та лідера вільного світу.

Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах,

– додав президент України.

За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО.

Зверніть увагу! Одразу після голосування у Сенаті, на сайті Білого дому з'явилась заява, що президент Байден має намір невідкладно підписати документ, аби допомога Україні почала надходити вже цього тижня.

Що відомо про голосування у Конгресі США