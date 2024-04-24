Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ.
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Зеленський очікує на швидке підписання законопроєкту
Зеленський зазначив, що ця визначна подія зміцнює роль Америки, як маяка демократії та лідера вільного світу.
Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах,
– додав президент України.
За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО.
Що відомо про голосування у Конгресі США
- Після довгих місяців очікування та дискусій Палата представників таки взялась за розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
- Остаточне голосування відбулось пізно ввечері 20 квітня. Свій голос "за" віддали 311 конгресменів. Усі правки республіканців були відхилені.
- Пакет документів негайно передали у Сенат, який заради якнайшвидшого голосування навіть змінив графік роботи. Лідер демократичної більшості Чак Шумер запевнив, що зробить все, аби законопроєкт потрапив на стіл Джо Байдена.
- Тим часом CNN припускає, що в наступному пакеті допомоги від США таки будуть далекобійні ракети ATACMS.